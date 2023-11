Élénk a forgalom a körutakon, sugárutakon és a városból kifelé és befelé is. Torlódás van a Rókusi körúton mind a két irányba. A belvárosi részen a Boldogasszony sugárúton, az Oskola utcában, a Somogyi utcában és a Stefánián van sűrűbb forgalom. Nehézkes a haladás a Földmíves utcában és a Sárkány utcában. A hidakon mind a két irányban folyamatosan lehet közlekedni, a Belvárosi hídon is végeztek a lyukak foltozásával. Sűrű a forgalom a Csillag tér környékén is.