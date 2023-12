Az Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton befelé alakulnak a sorok, de a Bajai úton, Szabadkai úton és a Budapesti úton is sok a jármű kifelé-befelé egyaránt. A Szőregi úton araszolás van befelé, tele van a Temesvári körút és a lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi híd előtt is minden irányból alakulnak a sorok illetve a híd is megtelt, emiatt lépésben lehet haladni a belváros felé. A Híd utca és a Kelemen utca is tele van valamint az Aradi vértanúk terénél is torlódik már a forgalom. A Bertalan hídon is alakul a sor, de még mindig gyorsabb rajta az átjutás. Sokan vannak a Szilléri sugárúton, a Felső Tisza-Parton és a rakparton. A Tisza Lajos körút is végig tele van mind a két irányban, de a nagykörúton és a külső körúton is tele vannak a sávok, csak úgy mint a sugárutakon. Torlódás van a lámpás körforgalomnál, és a Boldogasszony elején is. A Kálvária sugárúton a nagykörút és a Veres Ács utca között folynak a munkálatok forgalmi rend változás van. A Fecske utca is fel van marva. Sok a biciklis az utakon. Az Algyői úton a Ladvánszky sarkánál nem működik a lámpa.