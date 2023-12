Sajnos balesettel indul a reggel a Sándorfalvi úton a felüljáró után két autó csúszott össze, kifelé . Csúszósak az utak és a köd is kezd le ereszkedni ! Erős a forgalom a bevezető fő utakon , de a sugárutakon, körutakon is kezdenek meg telni a sávok. Belvárosi hídon már lépésben lehet a belváros felé haladni illetve az Újszegedi oldalon alakulnak a sorok . Bertalan hídon is Szeged irányában vannak többen. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél , Mars térnél , lámpás körforgalomnál valamint a Szabadkai úton a vasúti átjárónál kifele-befele alakul a sor. Szilléri sugárúton , Felső Tisza parton rakparton is van autó rendesen. Sok a biciklis is még mindig, vigyázzunk egymásra. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.