Erős a forgalom a város útjain! Körutakon, sugárutakon tele vannak a sávok! Már most torlódás van a Boldogasszony sugárúton befelé, Aradi Vértanúk terénél, Dóm tér környékén az Oskola utcában és a Londoni körúton a bevásárló központnál. Tele van a Rókusi körút is, de a Kossuth Lajos sugárúton is minden sávban sok a jármű. Szilléri sugárúton és a Budapesti körúton is rengeteg az autó nehézkes a kijutás a mellék utcákból. Kálvária sugárúton forgalmi rend változás van érdemes kerülni, mert a nagykörútról nem lehet kifelé rá kanyarodni a Kálvária sugárútra, befelé viszont végig áll a körforgalomtól a nagykörútig a sor. Bevásárló központok környékén is sok türelem kell aközlekedéshez és a parkoláshoz is. Városból kifelé és befelé is tele vannak a fő utak!