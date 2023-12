Erős a délutáni forgalom. Érdemes a belvárost kerülni, mert a Boldogasszony sugárút eleje, Hősök kapuja, Aradi Vértanúk tere, Dugonics tér, Somogyi utca, Oskola utca szinte csak lépésben halad. Sok a jármű a nagykörúton, külső körúton is, és a sugárutakon is mind két irányban tele vannak a sávok. Hidakon folyamatos a haladás mind két irányban. Szőregi úton kifelé erős a forgalom, Szabadkai úton kifelé-befelé hosszú sor van a vasúti átjárónál, de tele van a Dorozsmai út, Algyői út, Bajai út is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.