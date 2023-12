Vizesek az utak, és a látási viszony is eléggé rossz. Sok az autó a körutakon, sugárutakon. Budapesti körúton mindkét irányban folyamatos a kocsisor, csak úgy mint a Szilléri sugárúton a mellék utcákbólnehézkes a kijutás! Tele van a Tisza Lajos körút is főleg a Dugonics térnél és a klinikáknál vannak sorok, de a Boldogasszony sugárúton is lépésben halad a forgalom a Hősök kapuja felé. Torlódás van a Dóm tér környékén , Oskola utcában, Stefánián. Nagy körúton, külső körúton is tele vannak a sávok, csak úgy mint a sugárutakon. Szőregi úton kifelé van araszolás, Algyői úton kifelé-befelé sorok vannak, de tele van a Bajai út, Dorozsmai út is. Szabadkai úton is a sorompónálkifelé-befelé sor van. Sajnos még mindig sokan járnak biciklivel és sok a kivilágítatlan biciklis is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.