Péntek lévén mindenki elő vette az autóját. Tele vannak az utak. Belvárosban lépésben lehet csak haladni, tele van a Dóm tér környéke, Boldogasszony sugárút, Oskola utca, Stefánia, Széchenyi tér környéke. Tisza Lajos körúton is mind két irányban araszolás van az Anna kút és a klinikák közötti szakaszon, nagykörúton és a külső körúton is sűrű a forgalom. Városból kifelé és befelé is minden fő úton erős a forgalom. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatrsaitól.