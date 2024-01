Alakul a délutáni forgalom , máris torlódás van a Hősök kapujánál, Kelemen utcában, Somogyi utcában, Oskola utcában is lépésben lehet csak haladni. Tele van a Tisza Lajos körút is mind két irányban , de a nagykörúton is több a jármű mint szokott lenni. Hidakon folyamatosan lehet haladni mind két irányban. Sugárutakon is élénkül a forgalom , és a városból kifelé és befelé is alakul a forgalom. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.