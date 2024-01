Erős a délutáni forgalom . Még lehet a rakparton közlekedni , de sokan már a Tisza Lajos körúton kerülnek és ebből adódóan mind két irányban

torlódás van , de tele van a Somogyi utca , Oskola utca is . Nagykörúton is rengeteg az autó a Londoni körúton szinte csak lépésben lehet haladni. Sugárutakon is kifelé-befelé sokan vannak lámpáknál alakulnak a sorok. Hidakon mind két irányban folyamatos. Tele vannak Újszegeden is az utak , Szőregi úton lépésben lehet kifelé menni . Fő fasoron még mindig ott van a lámpa mármint a munkálatok miatt , lassan gyökeret fog ereszteni. Mérey utcában is kerülgetni kell a gödröt , és a Gutenberg utcában is meg van még a lezárás . Lámpás körforgalomnál minden irányból alakulnak a sorok. –tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.