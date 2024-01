Tele vannak a sugárutak körutak és a városból kifelé-befelé a főutak is. A belvárosi részen a szokásos torlódások vannak. A Somogyi utca, Oskola utca, Boldogasszony sugárút és a Stefánia is torlódik. Sűrű a forgalom a Londoni körúton a bevásárló központnál és a Napfénypark környékén. Sokan vannak a hidakon is mind a két irányban, illetve tele van a Temesvári körút és a Szőregi út is kifelé. Az eső miatt csúszósak lettek az útfelületek, érdemes nagyobb követési távolságot tartani. Sok a biciklis az utakon.