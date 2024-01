Élénkül a forgalom. Bevezető fő útjainkon már sokan vannak Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton befelé vannak többen. Bajai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé sorok vannak. Körutakon, sugárutakon is élénk a forgalom. Újszegedi oldalon is most már alakul a forgalom Szőregi úton kint Szőregen van a sor vége lépésben lehet haladni, ebből adódóan mind a kéz hidunk tele van.Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, Csillag térnél, lámpás körforgalomnál, de tele van a Szilléri sugárút és a Felső Tisza part, rakpart, klinikák környéke is. Minden felé víztócsák vannak az útakon, figyeljünk oda! Nagyon sok a biciklis, és sok a világítás nélküli is sajnos!