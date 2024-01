Tele vannak a bevezető fő utak. Szabadkai úton és a Hattyasi vasúti átjárónál már sorok vannak, de a Szőregi úton is a Hősök terénél van a sor vége befelé. Sugárutakon, körutakon is tele vannak a sávok, hidakon is Szeged irányában lépésben lehet jönni. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárút elején, lámpás körforgalomnál és a Csillag térnél. Szilléri sugárúton is folyamatos a kocsisor nehéz kijutni a mellék utcákból. Tele van a Felső Tisza part, rakpart is.– tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.