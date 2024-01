Egyre többen vannak a körutakon, sugárutakon és a lámpáknál sorok alakulnak. Az Algyői úton kifelé-befelé erős a forgalom, csak úgy mint a Sándorfalvi, Dorozsmai, Bajai, Makai és Szabadkai úton. A belvárosi részen is vannak már torlódások, a Mars térnél, Boldogasszony sugárúton, Aradi Vértanúk terénél és a klinikák környékén. Le van zárva a Gutenberg utca a Jósika és Bolyai utcák közötti szakaszon, ide csak a lakók hajthatnak be, tehát az autósoknak mindenképp kerülnie kell. A Török és Mérey utca sarkán ott van még egy méretes gödör, ezt is kerülgetni kell. Sokan vannak a Székely és Népkert soron, Vedres utcán és a Temesvári körúton. Egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás, de az új hídon is egyre hosszabbak a sorok.