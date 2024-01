A bevezető utakon, külső részeken, főutakon, Rókusi, Makkosházi, körúton máris sokan vannak. A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán, Csongrádin, Kossuthon, Kálvárián illetve a Szabadkai úton. A Római és József sarkán a kettes tanácsnál baleset történt, hogy pontosan mi, azt nem láttuk, de egy sávon megy a forgalom. A tarjáni és felsővárosi területek is be vannak lassulva, Budapesti körút, Csillag tér, Szilléri sugárút, Felső Tisza part kezdenek megtelni. Sok az autó a Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák közti szakaszán, Boldogasszony sugárúton, Szentháromság utcán, Stefánián.

Újszegeden a Makai, Szőregi út is el vannak látva, egyre több a jármű a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton, Csanádi és Vedres utcán, a hídfeljárókon, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás.