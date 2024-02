Az Algyői, Sándorfalvi, Dorozsmai, Bajai, Szabadkai úton már sorok vannak mind a két irányba. A sugárutakon szintén sok a jármű, így a József Attilán, a Csongrádin, Kossuthon, illetve a Kálvária sugárúton is. A Rókusi körút, a Vásárhelyi Pál utca, Makkosházi, Budapesti körút, a Csillag tér környéke, Háló és Hajós utca, Szilléri sugárút, a Felső Tisza Part ugyan csak kezdenek megtelni. A Római körúton, a Mars tér körül, valamint a Tisza Lajos körúton is van bőven autó. A kettős körforgalom, Hősök kapuja, a klinikák környéke lépésben járhatók, és a rakpart klinikák felőli végében is araszolva lehet haladni. A Makai, Szőregi úton rengetegen tartanak befele, a hidak előtt sorok alakulnak, mindkét hídon belassult a forgalom, de szokás szerint a Belvárosi hídon kell inkább araszolni.