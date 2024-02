Elindult a hét és vele a forgalom is! Bevezető fő utakon sok a jármű befelé, de a Budapesti úton, Bajai úton és a Szabadkai úton kifelé is erős a forgalom. Körutakon, sugárutakon minden irányba élénk a

forgalom. Hidakon a belváros felé araszolás van, illetve az újszegedi oldalon alakulnak a sorok. Torlódás van a Csillag térnél, Hajós utcában, Aradi Vértanúk terénél és a lámpás körforgalomnál. Makkosházi körúton a Trencsényi utca sarkánál elkerített aknafedőt kell kerülgetni a szélső sávban Bérkert utca és a Közép fasor sarkon is van egy elkerítés és a Fő fasoron is még lámpás irányítás mellett dolgoznak.