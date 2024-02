Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon, sugárutakon egyaránt. A rókusi, makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek jó sűrűek, de a Felső Tisza parton is sok a jármű, főleg az Etelka sor felőli végén, illetve az elején a lámpánál. A Trencséni utca és Makkosházi körút sarkán még mindig kerülni kell egy elkerített aknafedőt. Mivel a rakpart zárva, ezért a nagykörúton is többen vannak a szokottnál, viszont a Tisza Lajos körút be van állva rendesen. Összefüggő a kocsisor a Dugonics és Aradi téren, Somogyi, Zrínyi, Deák Ferenc utcán, Stefánián. Sűrű a Petőfi sugárút, Szabadkai, Horgosi út, Boldogasszony sugárút is. Újszegeden szintén rengeteg az autó, mindkét híd tele van, sorok vannak a Székely és Népkert soron, Bérkert utcán, Temesvári körúton, Makai, Szőregi úton. Félpályás lezárások lassítják a forgalmat a Fő fasoron, a Bérkert és Közép fasor sarkán, és a vízmű munkálatai miatt a Vedres és Székely sor sarkán is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.