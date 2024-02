Sajnos ismét koccanás miatt van torlódás az Oskola utcába a hídra felfelé két autó koccant össze, alakul a sor az oskola utcában és a Somogyi utcában is. Tele vannak a körutak, sugárutak, de folyamatos a haladás. Kicsit sűrűbb a lámpás körforgalomnál itt minden irányból van sor. Tele van a Szőregi út is kifelé csak úgy mint az összes fő út. Sokan vannak a Szilléri sugárúton is. Dorozsmai úton kifelé okoz némi kis torlódás a börtön előtti elkerítés.