Élénk a forgalom a bevezető fő utakon, de a sugárutakon, körutakon is sűrűsödik a forgalom. Hidakon is Szeged irányába tele vannak a sávok, Székely soron, Népkert soron alakulnak a sorok a híd előtt. Tele van a Kelemen utca, Zrinyi utca is és az Aradi Vértanúk terénél már torlódás van. Sokan vannak a lámpás körforgalomnál is és a Csillag tér környékén is lassú a haladás. Dorozsmai úton kifelé a börtön előtt egy sávon lehet közlekedni, dolgoznak a Fő fasor is és a Jósika utca is még mindig le van zárva a Hajnóczy és a Bartók tér között. Kossuth Lajos sugárút és a Hétvezér utca között a Tavasz utcát lezárták, de a Török utcába sem lehet még a Kossuth Lajosról be kenyarodni - üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.