Élénkül a reggeli forgalom. Bevezető fő útjainkon sokan tartanak a városba és ki is , Algyői úton , Sándorfalvi úton , Dorozsmai úton és a Szőregi úton befelé erősebb a forgalom , míg a Budapesti úton, Bajai úton , Szabadkai úton kifelé is alakul a forgalom. Körutakon ,

sugárutakon élénk a forgalom , de jól lehet haladni . Hidak kezdenek a belváros felé meg telni , illetve az Újszegedi oldalon alakulnak a sorok. Torlódik a forgalom a lámpás körforgalomnál, Aradi Vértanúk terénél, Csillag térnél . Sokan vannak a Felső Tisza parton , és a rakparton is. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, még mindig lámpás irányítás van, Fő fasor - Radnóti utca saroknál is félpályás a közlekedés , és a Makkosházi körúton is kerülgetni kell az elkerített aknafedőt a Trencsényi saroknál. Le van zárva a Jósika utca a Hajnóczy utca és a Bartók Béla tér között . József Attila Sugárúton a Nagykörút sarkánál a belváros felé van két hatalmas kátyú , érdemes figyelni mert olyan kerék kitörő méretűek már. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.