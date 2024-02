Le van zárva a rakpart, ebből adódóan sűrű a forgalom a Tisza Lajos körúton mind két irányban, de tele van a Kelemen utca, Zrinyi utca, Oskola utca, és a Stefánia is. Érezhető a nagykörút forgalmán is a lezárás itt is tele vannak a sávok. Sokan vannak a bevezető fő útjainkon is, sugárutakon. Folynak a munkálatok a Fő fasoron lámpás irányítás mellet egy sávon lehet közlekedni. Elkerítés nehezíti a haladást a Makkosházi körúton a Trencsényi utca sarkánál valamint a Bérkert utca Közép fasor sarkon illetve a Közép fasor Derkovits fasor sarkánál , de a Székely soron is el kezdődőt valami útjavítás féleség. Torlódás van Újszegedi oldalon a hidak előtt, Aradi Vértanúk terénél, lámpás körforgalomnál. Tele van a Felső Tisza part és a Szilléri sugárút is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.