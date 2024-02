Sok a jármű az utakon, Algyői, Dorozsmai, Bajai, Szabadkai úton egyre hosszabbak a sorok mindkét irányban. A külső körutakon is vannak bőven, a Makkosházi, Rókusi körút, lámpás körforgalom nagyon sűrűek. A nagykörút és a Tisza Lajos körút viszont egy kis levegőhöz jutott, ugye reggel megnyitották a rakpartot, de még így is az Anna kúttól a klinikákig rengeteg az autó. Makkosháza, tarján, felsőváros főbb útvonalai tele vannak, és a Felső Tisza part elején a lámpánál is egyre hosszabb a sor, és ugyanez a helyzet a rakpart klinikák felőli végében. Újszegeden a Makai úton a szokásos autókonvoj van a körforgalomig, de sok a jármű a hidakra vezető utcákon is, egyelőre a Belvárosi hídon

lassabb az átjutás. Végeztek a munkálatokkal a Vedres utca, Székely sor sarkán, így ez az akadály elhárult, de a Fő fasor még félpályán járható. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.