Vizesek az utak, sőt vannak nagyobb tócsák is. Élénk a forgalom, a bevezető főútjainkon alakulnak a sorok. Tele van az Algyői út, Dorozsmai út, Szőregi út, de a Bajai úton és a Szabadkai úton is sokan vannak. A körutakon, sugárutakon is kezdenek megtelni a sávok. A hidakon Szeged felé már tele vannak és a hidak előtt az Újszegedi oldalon már torlódás van. Ugyanúgy torlódás van a lámpás körforgalomnál, a Csillag térnél és az Aradi Vértanúk terénél. Élénk a

forgalom a Felső Tisza-Parton, rakparton és a klinikáknál. Sok biciklis és rolleres van az utakon.