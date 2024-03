Bevezető főútjainkon első sorban a városba befelé tartanak többen, de a Budapesti úton és a Szabadkai úton kifelé is sok a jármű. A sugárutakon, körutakon is kezdenek a sávok megtelni, csak úgy mint a hídjaink is. Az újszegedi oldalon a hidak előtt alakulnak a sorok. Torlódás van a lámpás körforgalomnál, az Aradi Vértanúk terénél és a klinikák környékén. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, a Török utcában, a Jósika utcában és a Tavasz utcában. A tömegközlekedéssel közlekedőket érinti, hogy a mai naptól a Kereszttöltés utcában és a Lugas utcában is lesz lezárva trolimegálló a vízmű munkálatai miatt. Jelenleg nincs ideiglenes megálló kijelölve.