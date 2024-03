Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon és a sugárutakon egyaránt. A rókusi, makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek forgalmasak, de a Felső Tisza-Parton is sok a jármű, főleg az Etelka sor felőli végén, illetve az elején a lámpánál. A nagykörúton is egyre többen vannak, a Római körút és a Mars tér környéke, ami sűrűbb. Sok az autó a Tisza Lajos körúton, az Anna kútnál, a Dugonics téren, az Aradi vértanúk terén és a klinikáknál. Sűrű a Petőfi Sándor sugárút, a Szabadkai út, a Horgosi út, a Boldogasszony sugárút, a Zrínyi utca, a Somogyi utca, az Oskola utca és a Stefánia. Dolgoznak még a Török utcán, és az Attila utcából sem lehet a Jósika utcába fordulni. A Makai és a Szőregi úton sokan tartanak befele, a körforgalomig rengeteg a jármű. A hidak előtt sorok alakulnak, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás, de az Bertalan hídon is egyre összefüggőbb az áthaladó kocsisor. A Fő fasoron, a Közép fasor és víztorony között még mindig egy sávon, lámpás irányítás mellett lehet közlekedni.