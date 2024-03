Erős a délutáni forgalom. Tele vannak a körutak, sugárutak, város ki és be vezető fő utak. Torlódik a forgalom a Boldogasszony sugárúton befelé, Oskola utcában, Somogyi utcában és a Stefánián is sor van. Londoni kórúton a bevásárló központ környékén kell nagyon figyelni mert sok a jármű, csak úgy mint a Szőregi úton is kifelé. Tele vannak a hidak, de mind két irányban folyamatos a haladás.