Akik reggel kocsiba ültek, azok most is az utakon vannak! Erősödik a délutáni forgalom. Belvárosi részen már kicsit sűrűbb a forgalom ezért a Boldogasszony sugárúton befelé már van sor, de a Somogyi utcában, Oskola utcában, Stefánián is egyre több a jármű. Sugárutakon, körutakon folyamatos, jó tempóban lehet autózni, csak úgy, mint a hidakon. A Szőregi úton, Sándorfalvi úton kifelé tartanak többen, míg a többi fő úton mind két irányban élénk a forgalom. A szép időben sokan elő vették már a kétkerekű járműveiket is, vigyázzunk egymásra.