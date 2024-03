Tele vannak a bevezető fő utak! Szabadkai úton a vasúti átjárónál már alakulnak a sorok mind két irányban. Szőregi úton araszolás van befelé, csak úgy mint a dorozsmai úton, de tele van a Sándorfalvi út, Bajai út és az Algyői út is. A körutakon, sugárutakon is élénk a forgalom, de viszonylag jó ütemben lehet autózni. Tele van a belvárosi híd Szeged felé, illetve a híd Újszegedi oldalán már alakulnak a sorok, Bertalan hídon is Szeged felé kezdenek telítődni a sávok. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Hajós utcában, Aradi Vértanúk terénél és a lámpás körforgalomnál. Munkálatok folynak a Fő fasoron , Jósika utcában, Török utcában. Belvárosban több helyen is parkolási tilalom van 7 és 14 óra között takarítják az utakat. Algyői úton mérik a sebességet!