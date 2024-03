Élénk a forgalom a körutakon és a sugárutakon is. Már kezd sűrűsödni a forgalom a belvárosban, így a Boldogasszony sugárúton, a Somogyi utcában, az Oskola utcában és a Széchenyi tér környékén már picit lassabban lehet haladni. Tele van a Szabadkai út is kifelé-befelé, a körforgalomnál minden irányból sorok vannak csak úgy mint a lámpás körforgalomnál. Főútjainkon is erős a forgalom, a Szőregi úton a bevásárló központig nehézkes a haladás. A hidakon mind két irányban folyamatosan lehet haladni. Sok a motoros és biciklis az utakon.