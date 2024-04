Élénk a délutáni forgalom , de jó ritmusban lehet autózni a város útjain. Hidakon is mind a két irányban folyamatos a haladás . Folynak a munkálatok a Fő fasoron , Csanádi utcában és a Török utcában is , ezeken a helyeken korlátozások is vannak . Picit sűrűbb a forgalom a Somogyi utcában , Oskola utcában , és a Stefánián , valamint a bevásárló központok környékén . Sok a kétkerekű jármű is az utakon. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.