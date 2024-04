Erős a forgalom a bevezető fő utakon, de tele vannak a körutak és a sugárutak is. Hidakon lépésben lehet át jutni a Szegedi oldalra és érdemes inkább a Bertalan hidat választani, mert a Széchenyi téren a buszmegállót korszerűsítik, a Victor Hugó utcában meg az aszfaltot ezért a Tisza Lajos körúton lehet csak Alsó város felé menni. Hatalmas a Torlódás . Dóm térnél is lezárás van , a Somogyi utcából a klinikáktól csak a Béla utca felé lehet menni onnan megy csak Újszegedre. Munkálatok nehezítik a közlekedést a Török utcában, Csanádi utcában, Vedres utcában és persze a Fő fasoron is. Felső Tisza parton az arénával szemben kifelé menő részen komoly munkálatokba kezdtek , útfelbontás miatt le van zárva egy rész ez miatt nehézkes a közlekedés ezen a szakaszon. Torlódás van az Hősök kapujánál , Rakparton , Csillag térnél és a lámpás körforgalomnál. Takarítják a város útjait, figyeljünk a táblákra. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.