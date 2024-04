Tele vannak a bevezető fő utak, kifelé de inkább befelé tartanak többen. Sokan vannak a körutakon, sugárutakon is. Hidak kezdenek meg telni a belváros felé, illetve az Újszegedi oldalon már alakulnak a sorok is a hídak előtt. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, lámpás körforgalomnál és a Csillag térnél is sűrű a forgalom. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, Csanádi utcában, Török utcában, Jósika

utcában, Brüsszeli körúton. Takarítási munkálatok miatt a parkolást tiltó táblákkal is találkozhatunk a Szent István tér környékén, Kossuth Lajos sugárúton és a köztes utcákban, vegyük komolyan mert el fogják szállítani az ott parkoló járműveket. Sok a kétkerekű jármű is az utakon!!