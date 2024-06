A turisztikai szezonban június 22-től, a főszezontól kezdődően a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot ígérnek, ezáltal még több férőhelyet biztosítsanak a szezonra. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben. A főszezonban már nem csak a fővárost és a Dunántúlt, de a keleti, délkeleti országrészt, így Szegedet is közvetlen járatokkal fogják összekötni a Balatonnal, ahogy teszik ezt már hosszú évek óta. Ez azt jelenti, hogy jövő szombattól indul az Aranyhíd expresszvonat Szegedről a Balaton déli partjára. A Szeged és Balatonszentgyörgy között közlekedő expressz most is 1. osztályú, továbbá kerékpárszállító kocsival jár majd. A közvetlen balatoni vonat minden nap reggel 7:57-kor indul Szegedről és délre ér Siófokra menetrend szerint.