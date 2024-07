Gyenge a forgalom a városban, a hidakon is még jól lehet haladni. A Rókusi körút, a Csongrádi sugárút és a Vértói út közötti szakaszán útszűkület nehezíti a közlekedést sebességkorlátozás mellett, ahol már a kora reggeli órákban is torlódásra lehet számítani. Folytatódik a Tavasz utca, a Selmeci utca valamint a Vedres és Csanádi utca felújítása is. Baleset nem nehezíti a közlekedést – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.