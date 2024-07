Élénkül a forgalom a városba bevezető utakon és a város többi részén is, a hidak kezdenek telítődni. A város több részén is folyó munkálatok nehezítik a közlekedést – írja beszámolójában a Tempó Taxi

A felújítási munkálatok továbbra is zajlanak a Boros József utca, a Bakay és a Csemegi közötti szakaszon. A Tavasz utca elején a Körtöltés u. felől még mindig félpályás útlezárás nehezíti a forgalmat, illetve a Bolyai János utca és a Jósika utca közötti szakaszon a Kálvária sugárúton is tartanak a munkálatok. A Sándor utca, a Kecskeméti utca és a Rózsa utca közötti szakaszon zsákutca. A Derkovits fasor és a Töltés utca kereszteződésénél félpályás útlezárás van, lámpa irányítja a forgalmat. A Töltés utcába a Fő Fasor irányából nem lehet behajtani. A Vedres és Csanádi utcában is folytatják a felújítást. A Rókusi körúton folytatják a szegélykövek cseréjét, ezért a Csongrádi sugárút és a Vértói út közötti szakaszon 30 km-es korlátozás van, munkagépek akadályozhatják a haladást. Az Arany Klinika és a Tisza Lajos körút közötti szakaszon az Arany János utcában kikerülhetetlen kátyú van. A Boldogasszony sugárúton az Oldal utca és a Bokor utca közötti szakaszon félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra kell számítani. Az autók ideiglenesen a villamospályán közlekednek majd.