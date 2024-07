Gyenge a forgalom Szeged útjain. A megkezdett útmunkálatok még mindig tartanak a város különböző pontjain. A Tavasz utca, a Zákány utca és a Körtöltés utca közötti szakaszán előreláthatólag augusztus közepéig forgalomkorlátozásra kell számítani az útburkolat javítása miatt. A Rókusi körúton, a Csongrádi sugárút és a Vértói út közötti részen félpályás lezárás, forgalomterelés és sebességkorlátozás van érvényben, itt a reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás alakulhat ki, aki teheti válasszon más útvonalat..A Selmeci utca továbbra is csak gyalogosan járható. A Csanádi és a Vedres utca felújítása is folyamatban van. Az 5-ös út Szegedre vezető szakaszán a Budapesti úton, a főváros irányába tartó forgalom egy sávon, sebességkorlátozás mellett halad, a Szeged felé tartó sáv le van zárva. A Csillag téren a Budapesti krt., valamint a Lugas utca irányába útszűkület lassítja a közlekedést, itt is erős torlódásra számíthatnak. Baleset nem nehezíti a közlekedést – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.