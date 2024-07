Viszonylag jól lehet közlekedni a kora reggeli órákban, de a szitáló eső miatt legyünk nagyon figyelmesek és körültekintőek.

Az iskolai szünet miatt kissé vissza esett a személyautó forgalom, főként az iskolák, óvodák környékén nem okoz esetleges torlódást. A bicikli forgalom nem csökkent, így továbbra is fokozott figyelmet fordítsunk rájuk és a rolleresekere is. Az elmúlt időszakban megkezdett útmunkálatok még mindig tartanak. A Bakay Nándor és a Csemegi utca közötti szakaszt a kátyúk miatt érdemes elkerülni. Illetve ugyan ezen részen az építkezésnél és a Tavasz utca -a körtöltés felöli részén is félpályás útlezárás nehezíti a forgalmat. Továbbá a Bolyai utca és a Jósika utca közötti szakaszon a Kálvária sugárúton. A Vedres utca mindkét oldalán útpatka csere munkálatok folynak. Balesetről nincs tudomásunk – üzente nekünk a Tempó Taxi munkatársa.