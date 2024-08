Nincs nagy forgalom, mindenhol lehet haladni a városban. A hidak is jól járhatóak. A Bibó István utca és a Bartucz Lajos utca sarkán munkagépek okozhatnak fennakadást a közlekedésben, parkoló építés miatt. A Debreceni utcába tilos behajtani a József Attila sugárút felől. A Rókusi körúton a Csongrádi és a Vértói út közötti szakaszon nehezebb az áthaladás, itt az út szűkület miatt a későbbiekben torlódásra lehet számítani. A Selmeci utca útburkolat cseréje még folyamatban van és elkezdődött a Palánk útburkolatának felújítása is. A Vedres és a Csanádi utca felújítását se fejezték még be. Baleset nem nehíziti a közlekedést – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársától.