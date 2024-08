Nincs nagy forgalom a városban, mindenhol jól lehet haladni, kivéve a Rókusi körúton a Csongrádi és a Vértói úti közötti szakaszon. Itt az útszűkület miatt már most is torlódásra lehet számítani. A Selmeci utca útburkolat cseréje még folyamatban van és elkezdődött a Palánk útburkolatának felújítása is. A Vedres és a Csanádi utca felújítását se fejezték még be. Baleset nem nehezíti a közlekedést – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársától.