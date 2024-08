A négynapos hétvége előtt, ma sűrű forgalomra számíthatunk a város útjain. Az ünnepi programok miatt lezárták a Széchenyi tér Bíróság felöli oldalát, a tér Városháza felöli oldalán pedig megállni tilos van érvényben. Szintén tilos a parkolás a rakparton. A Rókusi körúton a Csongrádi sugárút és a Vértói út közötti szakaszon az útszűkület miatt folyamatos torlódásra kell számítani, ami már a Makkosházi körutat is érinti. A Bibó István utca és a Bartucz Lajos utca sarkán munkagépek okozhatnak fennakadást a közlekedésben a parkoló építés miatt. A Debreceni utcába tilos behajtani a József Attila sugárút felől.

A Brüsszeli körút páratlan oldalán a Csongrádi sugárút és a József Attila sugárút közötti szakaszon aknafedlapok cseréje miatt útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Folytatódik a Csap utca rekonstrukciója, a Szántó Kovács János utca és a Vadas Márton utca között félpályás útlezárás mellett lehet közlekedni. A Hosszútöltés utca, az 54. utca és a Felsőnyomás út között van lezárva, szintén burkolatjavítás miatt. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Balástya térségében is cserélik az aszfaltot, itt egy sávra szűkül a forgalom, sebességkorlátozás mellett. A Vedres utca a Csanádi és a Selmeci utcában még tartanak a munkálatok és elkezdődött a Palánk felújítása is – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.