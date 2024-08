Nem túl nagy a forgalom, egyelőre torlódásra sem lehet számítani – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársától. Azt is elmondta, hogy a munkálatok tovább folytatódnak Rókusi körúton a Csongrádi sgt. és a Vértói út között, valamint a Brüsszeli körút páratlan oldalán a Csongrádi sgt. és a József Attila sgt. közötti szakaszon ezért itt továbbra is útszűkületre kell számítani. A Csap utca burkolatfelújítása a Szántó Kovács János utca és a Vadas Márton utca közötti szakaszt érinti, itt félpályás útlezárás mellett lehet közlekedni. A Debreceni utcában útfelbontások vannak. A Selmeci utca továbbra is csak gyalogosan járható, a Vedres és a Csanádi utca felújítása is tart még. A tegnapi baleset után este befejezték a helyszínelést, és megnyitották a Sándorfalvi utat a forgalom előtt. Újabb balesetről nincs tudomásunk.