Most még nincs nagy forgalom a bevezető utakon. A városban viszont nagyon sok az útjavítás ezért fokozott figyelemmel autózzunk. Munkálatok zajlanak a Bertalan hídon ezért itt torlódás várható. A Bartók téren és az Attila utcában a kapubejárókat újítják itt is lassabb haladásra számíthatunk. A Rókusi krt.felújítása sincs még kész, útszűkület miatt folyamatos torlódás várható. Javítják az útburkolatot a Csap ,Vedres ,Csanádi és Selmeczi utcában és a Palánkban is. A Debreceni utcába nem lehet behajtani a József Attila sgt.felől. balesetről traffipaxról nincs tudomásunk. – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.