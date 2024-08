A bevezető utak jól járhatóak, folyamatosan lehet haladni. Ellenben sűrű a forgalom a Bertalan hídon, ahol útszűkület nehezíti a közlekedést, ez kihatással van a Temesvári- és a Római krt. hídra vezető szakaszára is emiatt folyamatos tömött a kocsisor a Belvárosi hídon is

Az Attila utcán a Bartók tér és a Tisza L. krt. között felbontották a kapubejárókat, egy sávon halad a forgalom, erős a torlódás. Aki teheti válasszon más útvonalat. A Rókusi körút felújítása a Csongrádi sgt. és a Vértói út között már a Makkosházi körúton is érezhető, valamint a Brüsszeli körút páratlan oldalán a Csongrádi sgt. és a József Attila sgt. közötti szakaszon az útszűkület miatt folyamatos torlódásra kell számítani. A Csap utca is félpályán közlekedhető a Szántó Kovács János utca és a Vadas Márton utca között. A Selmeci utca, a Vedres és a Csanádi utca valamint a Palánk felújítása is tart még. A Debreceni u. továbbra sem megközelíthető a József Attila sgt. irányából, a Dankó Pista utcába pedig a Szilléri sgt felől nem lehet behajtani. Egyirányúsították a Bihari és a Róna utcát is. A Szegedi Ifjúsági Napok miatt megnövekedett gyalogos forgalom miatt, a szokottnál is figyelmesebben vezessenek.–tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.