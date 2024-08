Egyenlőre meglehetősen gyér a forgalom a városban, a hidakon és a bevezető utakon is tempósan lehet haladni. A Brüsszeli krt-on a Római krt irányába ,a külső sáv lezárva aknafedők javítása miatt. A Rókusi körút - Csongrádi sgt. és a Vértói út közötti szakaszán még mindig útszűkület nehezíti a közlekedést sebességkorlátozás mellett,ahol már a kora reggeli órákban is torlódásra lehet számítani. A Tavasz u. a Hétvezér u.-tól a Körtöltés u.-ig, továbbá a Selmeci utca útburkolat cseréje még folyamatban van, valamint tart még a Vedres és Csanádi u. felújítása is. –

tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.