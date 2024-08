A Bertalan híd felújítási munkálatai miatt már most is torlódásra lehet számítani ezen a szakaszon. Az Attila utcán a Bartók tér és a

Tisza L. krt. között felbontották a kapubejárókat,egy sávon halad a forgalom.A munkálatok tovább folytatódnak Rókusi körúton a Csongrádi sgt. és a Vértói út között,A Csap utca burkolatfelújítása a Szántó Kovács János utca és a Vadas Márton utca közötti szakaszt érinti , itt félpályás útlezárás mellett lehet közlekedni. A Debreceni utcában útfelbontások vannak. A Selmeci utca továbbra is csak gyalogosan járható, a Vedres és a Csanádi utca felújítása is tart még. kapubejárókat, egy sávon halad a forgalom, erős a torlódás. Aki teheti válasszon más útvonalat. – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.