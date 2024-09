Élénk a forgalom a bevezető utakon, sugárutakon, körutakon. A Rókusi körúton már most is sok az autó. A Mars tér környékén is hasonló a helyzet. Az Attila utcában a Bartók tér és a Tisza Lajos körút közötti részen csak a tömegközlekedést engedik át.

Folytatódnak a munkálatok a Jósika utcában, a Zoltán utcában és a Sóhordó utcában is. A Földmíves utcában útburkolat és útszegély csere van. A Rókusi körúton már az utómunkálatokat végzik. Balesetről nincs tudomásunk.

Balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi!