Már most is elég nagy forgalom van, ami a későbbiekben főként a városban lévő felújítási munkálatok területein torlódást is okozhat.

Tart még a felújítás a Bertalan-hídon mindkét irányban csak egy sáv használható. Munkálatok folynak a Jósika a Zoltán és a Sóhordó utcában is forgalom elterelésre és parkolási korlátozásra kell készülni. Az Attila utcában is csak egy sáv járható ezért lassú az áthaladás. A Rókusi körút és Vértói út között tartó munkálatokat sem fejezték még be. A Csap utcán is félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést a Szántó-Kovács János és Vadas Márton utca között. A Szeged és Budapest között közlekedő vonatok helyett Kiskunfélegyházáig pótlóbuszok közlekednek, amelyek a Rókus pályaudvarról indulnak.

A Tempó Taxi munkatársainak balesetről nincs tudomása.