Szeged szerte nagy a forgalom, különösen a hidaknál és a városba vezető utakon. A Dorozsmai, Algyői és Szőregi úton jelentős az autós forgalom, a Bertalan hídon pedig a dilatációs rendszer cseréje miatt mindkét irányban csak egy-egy sáv használható. A város több pontján folynak útjavítási munkálatok: a Rókusi körút felújítása is ütemesen halad, ahol még az esti órákban is dolgoznak. A Csap és Attila utcákban továbbra is félpályás lezárás van érvényben, így ezeket a szakaszokat érdemes elkerülni. A Budapest-Szeged vasútvonalon pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyházáig, melyek a Rókus pályaudvarról indulnak.

A Tempó Taxi munkatársai balesetmentes utazást kívánnak minden közlekedőnek!