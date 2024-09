Már a kora reggeli órákban is elég nagy a forgalom a városban. Továbbra is tart a felújítás az Attila,Jósika,Sóhordó Zoltán és a Földmíves utcában is.

Petőfitelepen a Lőwy Sándor utca és a Főtér közti részen le van zárva a Csap utca,csak a tömegközlekedést engedik át.

Útlezárások és útfelújítások Szegeden.



A Bertalan hídon még mindig csak 1-1 sáv járható. A Bakay Nándor utcán útlezárásra és forgalom elterelésre kell számítani a Huszár és a Fűrész utca közt. Kész a Rókusi körút felújítása,1 év alatt teljesen megújult a Tesco és a Csongrádi sugárút között.Újra ütemesen halad a forgalom,nem kell kerülő utakat keresni.A szegélyek melletti tereprendezési munkák és kanyarodó sávok felfestése még tart,ezért ott még ne rutinból vezessünk.

Balesetről nincs tudomásunk.

