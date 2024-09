A forgalmat nehezíti a ma reggel 5.30-kor történt baleset a Párizsi körút 29-nél szemetes autó ütközött egy busszal,itt már most is torlódás van,a külső sávban engedik el az autókat..A helyszínelés ideje alatt a Mars tér felé a Párizsi körút felől csak kerülő úton lehet eljutni.

Továbbra is folynak a munkálatok a Rókusi körút és Vértói út közötti szakaszon,az Attila utcában a Bartók tér és Tisza Lajos körútig,vízvezeték csere a Jósika utcában és a Zoltán utcában, a Bertalan hídon,ahol 1-1 sávra szűkült a közlekedés.Ezeken a részeken torlódásra lehet számítani. – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.